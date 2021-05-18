Игорь Комаров примет участие в церемонии закрытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

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19 мая 2021 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетит церемонию закрытия XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которая состоится во Дворце спорта «Нагорный» Нижнего Новгорода.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В этом году фестиваль объединил более 3,5 тысяч самых талантливых студентов из 75 регионов России, ставших победителями региональных отборочных конкурсов и фестивалей. Награждение пройдет по направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт» и «Региональная программа». В этом году впервые были представлены направления «Арт» и «Научный слэм».