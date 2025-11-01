Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днём народного единства

192

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот день занимает особое место в современной России. События, произошедшие более четырёх веков назад, стали поворотным моментом в становлении Отечества – помогли отстоять независимость, укрепить единство и сохранить целостность государства.

Традиции наших предков живы и сегодня. Сплав культур и религий, взаимопонимание и поддержка – вот та прочная основа мира и согласия в семьях, в обществе, во всех наших регионах, на которой стоит наша большая страна. Мы, как и во всей России, здесь, в Приволжском федеральном округе, воспитываем детей в духе взаимного уважения, в любви к Отечеству, мы поддерживаем военнослужащих в зоне специальной военной операции, помогаем их семьям и ждем скорейшего возвращения бойцов домой с Победой.

Желаю всем мира и благополучия, крепкого здоровья и успехов! С Днём народного единства!

Игорь Комаров

