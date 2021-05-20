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Игорь Комаров поздравил коллектив «Группы ГАЗ» с запуском новой модели автомобиля «ГАЗель NN»

20 мая 2021 17:48
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Игорь Комаров заявил, что пуск производства - очень важное событие не только для коллектива завода и для нижегородцев, но и для всей автомобильной отрасли.

20 мая полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили Горьковский автомобильный завод, где состоялась презентация нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». На мероприятии также присутствовали председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Государственного Совета РФ Михаил Шмаков, глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Выпуск «ГАЗель NN» стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. В дальнейшем на платформе «NN» будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков. С запуска «ГАЗель NN» начинается переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров заявил, что пуск производства - очень важное и торжественное событие не только для коллектива завода и для нижегородцев, но и для всей автомобильной отрасли. «Горьковский автомобильный завод – это история Нижнего Новгорода, Приволжского федерального округа и нашей страны. Славная история, которую создавали многие поколения заводчан», - сказал он. Игорь Комаров отметил, что автопром играет особую роль для Приволжского федерального округа, где сосредоточены почти все крупнейшие российские автопроизводители, и ГАЗ всегда показывал пример обновления и движения вперед.

«Большое внимание уделяется поддержке Горьковского автозавода президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, федеральными органами власти и руководством Нижегородской области. Очень приятно, что именно в год 800-летия Нижнего Новгорода начался выпуск новой современной и востребованной на рынке модели автомобиля «ГАЗель NN», - добавил полномочный представитель президента в ПФО.

«ГАЗель NN» - не просто продукт, это платформа, которая определит конкурентоспособность компании и всей российской автомобильной промышленности. Очень важно и приятно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации. Новая модель автомобиля предполагает переход от аналоговой системы управления на «цифру»: это соответствует мировой повестке и национальному проекту «Цифровая экономика», - добавил Глеб Никитин. 

После поздравления заводчан президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин предложил гостям лично убедиться в преимуществах автомобиля, рассказал о принципах его работы и новых возможностях, отметив, что новая модель будет поставляться в том числе и за рубеж. «Мы начинаем процесс перехода к «цифре», который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей марки «ГАЗ», - отметил он.

В рамках мероприятия председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), член Государственного Совета РФ Михаил Шмаков вручил полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову юбилейную медаль, выпущенную к 30-летию ФНПР.

 

Теги: ГАЗель NN Игорь Комаров производство

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