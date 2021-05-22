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21 мая 2021 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил с рабочей поездкой Саратовскую область. Полпред ознакомился с экспозицией Парка покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, принял участие в Торжественной церемонии закрытия спортивно-туристического лагеря «Туриада-2021» и провёл совещание по общественно-политическому развитию области.

Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили Парк покорителей космоса площадью 20 га. Полпред прошел по дороге «108 минут», возложил цветы к стеле и памятнику Юрию Гагарину, осмотрел исторический автобус «ЛАЗ-695Б», который на космодроме Байконур доставлял космонавтов на старт.

Игорь Комаров отметил: «Место приземления Юрия Гагарина – знаковое. Очень здорово, что оно хранится, получило развитие».

Затем полпред и губернатор поехали к участникам «Туриады-2021», мероприятия которой проходят в Хвалынском и Балаковском муниципальных районах Саратовской области. В этом году в программе лагеря - соревнования по спортивному туризму и познавательные конкурсы. Участники – команды-победители отборочных соревнований, студенты ВУЗов Приволжского федерального округа, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены, тренеры, инструкторы по спортивному туризму и др.

Игорь Комаров дал старт пешеходной спортивно-туристической эстафете на Кубок Приволжского федерального округа и пообщался со спортсменами на территории лагеря. Ребята рассказали о тренировках и подготовке к соревнованиям; студенты из Самары обратились с просьбой о создании современной тренировочной базы для водных видов спорта.

«Видно, что «Туриада» движется вперед. Были планы придать фестивалю международный характер, но на них повлиял ковид. Есть заявки из Центральной Азии и Белоруссии. Фестиваль вызывает большой интерес не только в ПФО, но и в других странах. Я хочу сказать, как сегодня шутили ребята, что мы пропустили один год из-за ковида и теперь нужно отрабатывать за два, чтобы наверстать упущенное и двигаться дальше», – сказал Игорь Комаров.

«Для нас самое важное – это настроение участников, которые не хотят уезжать. Это говорит о том, что им здесь интересно. Цели и задачи лагеря формируются из предложений самих ребят. Сегодня ребята попросили провести во второй половине года еще одну «Туриаду». Это замечательная оценка», – добавил Валерий Радаев.

На торжественной церемонии закрытия заслуженную награду из рук Игоря Комарова получила команда Республики Марий Эл, занявшая первое место в эстафете, второе место досталось команде Саратова, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Пермского края.

В общекомандном зачете по спортивному туризму третье место заняла команда Пермского края, второе место присудили команде Удмуртской Республики, победители ребята из Республики Татарстан.

Игорь Комаров и Валерий Радаев наградили победителей и призёров «Туриады-2021». Третье место в общекомандном зачёте заняла команда Саратовской области, второе место – сборная Удмуртской республики, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда Пермского края.

Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию, где обсуждалась подготовка к Единому дню голосования 19 сентября 2021 года. Полпред обратил внимание на необходимость максимальной прозрачности и легитимности избирательного процесса. Полпред отметил, что Центр управления регионом (ЦУР), созданный по поручению Президента РФ Владимира Путина, должен предоставлять руководству региона максимально объективную и полную информацию по запросам граждан для получения обратной связи: «Власть должна знать проблемы жителей. Только решение конкретных вопросов граждан может дать результат и изменить жизнь людей к лучшему». Полномочный представитель подчеркнул особую важность обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности всех участников процесса и поставил задачу усилить работу по подготовке наблюдателей на избирательных участках и выстроить более активное межведомственное взаимодействие, сообщили в пресс-службе ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО