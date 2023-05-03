Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»

71

5 мая (начало в 15.00 по мск.), в преддверии Дня Победы, в Приволжском федеральном округе состоится традиционная игра «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа».

Интеллектуальная игра проводится для трех категорий участников: студенты вузов и учреждений СПО, школьники (7-11 классы) и взрослые (без ограничения возраста). Участие в игре могут принять все желающие.

Соревнование включает 24 вопроса «Что? Где? Когда?» (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Знатокам необходимо продемонстрировать знание обстоятельств сражений, биографии полководцев, истории ключевых событий, а также фильмов и песен о войне.

Инструкция по созданию аккаунта и регистрации команд размещена на сайте https://intgame.ru/iq-vp . Регистрация производится до 12.00 (мск.) 4 мая 2023 года. Указывается зачёт по возрастной группе, регион, населенный пункт, учебное учреждение, которое представляет команда (кроме группы взрослых).

Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами. Организаторами игры «IQ-ПФО: Великая Победа» выступают Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».