И.о. начальника ОМВД России по Приволжскому району провел прямую линию

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В ходе «прямой линии» жители задавали вопросы, касающиеся патрулирования общественных мест, работы участковых уполномоченных полиции, нарушения тишины в ночное время и другого.

Исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Буртасов провел «прямую линию», в ходе которой граждане задавали вопросы по телефону. На мероприятии присутствовала главный редактор газеты «Приволжские вести» Наталья Борунова.

В ходе «прямой линии» граждане задали 7 вопросов, которые касались профилактического патрулирования общественных мест, в частности парковых территорий в вечернее время, работы участковых уполномоченных полиции, мер воздействия к нарушителям тишины в ночное время и другого. По заявлениям, требующим проведения проверочных мероприятий, и.о начальника Отдела даны соответствующие поручения. Так, на вопрос, поступивший от местной жительницы, о том, что в одном из продуктовых магазинов административного центра в вечернее время осуществляется незаконная торговля алкогольной продукцией, подполковник полиции поручил провести проверку.

Редактора районной газеты интересовали вопросы о проводимой сотрудниками полиции работе с населением по профилактике телефонных мошенничеств, особенно с людьми пенсионного возраста, по пресечению фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Владимир Николаевич дал квалифицированные и подробные ответы по каждому из вопросов и еще раз напомнил основные правила кибербезопасности.

В завершение «прямой линии» подполковник полиции отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и жителей района, поэтому они будут проводиться на постоянной основе.