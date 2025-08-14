ГЖИ Самарской области заключила соглашение с МФЦ

108

14 августа Государственная жилищная инспекция Самарской области подписала соглашение о сотрудничестве с региональными Многофункциональными центрами. Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.



«Теперь собственник может реализовать свои права не только очно или через платформу ГИС ЖКХ, но и обратившись в ближайший к дому офис МФЦ. Особенно актуально это для тех, у кого не хватает времени, отсутствует интернет или умение грамотно им пользоваться, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Хотелось бы напомнить всем самарцам о необходимости активного участия в управлении своими многоквартирными домами! Сейчас для этого есть все возможности».



Для того, чтобы проголосовать по вопросам управления домом, воспользовавшись услугами многофункционального центра, жителю необходимо прийти в любое удобное отделение МФЦ с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, и обратиться к сотруднику.



«Подписание соглашения между инспекцией и МФЦ Самарской области является логичным исходом той работы, которую мы совместно проводили последние полгода. Была принята соответствующая нормативная правовая база, а также продуманы механизмы реализации, удобные и понятные людям. Теперь те собственники, которые хотят принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания могут обратиться в отделение МФЦ, где им будет предоставлен доступ к сети интернет в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», - сказал руководитель ГЖИ Самарской области Александр Боровков.

Информационная система ГИС ЖКХ создана для улучшения взаимодействия между государственными структурами и гражданами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и позволяет жителям получать информацию о своем доме, оплачивать коммунальные услуги, подавать обращения и голосовать на собраниях собственников, предварительно ознакомившись с повесткой и изучив материалы.

Фото: администрация Самары