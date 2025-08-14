Я нашел ошибку
Главные новости:
Основными причинами происшествий являются хождение по путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на железной дороге в нетрезвом состоянии. 
Число травмированных граждан на КбшЖД снизилось на 14% в январе – июле
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции
Следственными органами СК Самарской области расследовалось уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Делом самарской пенсионерки, обманутой при продаже квартиры, заинтересовался СК РФ 
Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.
ГЖИ Самарской области заключила соглашение с МФЦ
Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти.
Губернатор Федорищев обсудил с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым строительство «Немов-центра»
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГЖИ Самарской области заключила соглашение с МФЦ

14 августа 2025 15:45
108
Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.

14 августа Государственная жилищная инспекция Самарской области подписала соглашение о сотрудничестве с региональными Многофункциональными центрами. Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.

«Теперь собственник может реализовать свои права не только очно или через платформу ГИС ЖКХ, но и обратившись в ближайший к дому офис МФЦ. Особенно актуально это для тех, у кого не хватает времени, отсутствует интернет или умение грамотно им пользоваться, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Хотелось бы напомнить всем самарцам о необходимости активного участия в управлении своими многоквартирными домами! Сейчас для этого есть все возможности».

Для того, чтобы проголосовать по вопросам управления домом, воспользовавшись услугами многофункционального центра, жителю необходимо прийти в любое удобное отделение МФЦ с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, и обратиться к сотруднику.

«Подписание соглашения между инспекцией и МФЦ Самарской области является логичным исходом той работы, которую мы совместно проводили последние полгода. Была принята соответствующая нормативная правовая база, а также продуманы механизмы реализации, удобные и понятные людям. Теперь те собственники, которые хотят принять участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания могут обратиться в отделение МФЦ, где им будет предоставлен доступ к сети интернет в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», - сказал руководитель ГЖИ Самарской области Александр Боровков.

Информационная система ГИС ЖКХ создана для улучшения взаимодействия между государственными структурами и гражданами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и позволяет жителям получать информацию о своем доме, оплачивать коммунальные услуги, подавать обращения и голосовать на собраниях собственников, предварительно ознакомившись с повесткой и изучив материалы.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.
14 августа 2025, 16:12
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки. ЖКХ
65
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
14 августа 2025, 15:13
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С. Экология
113
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
14 августа 2025, 14:55
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта. Общество
117
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
163
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
454
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
362
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
446
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
351
Весь список