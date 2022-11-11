Гуманитарный груз из Камышлинского района доставлен к месту назначения

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Жители Камышлинского района, все организации, индивидуальные предприниматели и земляки, которые проживают в разных уголках России, приняли участие в сборе гуманитарной помощи нашим бойцам и внесли свой вклад в общее дело.



Школьники организовали сбор макулатуры, ГКУ СО «КЦСОН СВО» м.р.Камышлинский – благотворительную ярмарку «От сердца к сердцу», местное управление культуры – благотворительный концерт; татарский народный театр также присоединился к акции.

На собранные средства были закуплены медикаменты, одежда, продукты питания, средства личной гигиены, теплые коврики, сидушки и много других нужных товаров.



Более полутора тысяч теплых шерстяных носков для военнослужащих собрали женщины Камышлинского района, организовав акцию «Поделись теплом». Крупы и макароны бойцам передали КФХ Гилязов Ф.Ф. и ООО «Радость» Макурина Т.А.



Гуманитарный груз вызвался доставить житель Камышлинского района Гадельшин Анас Абузярович.



Всем большое спасибо за участие!



Помощь для тех, кто сейчас проявляет мужество и героизм на передовой! Гуманитарный груз собран и доставлен. Пусть наши ребята знают, что у них надёжный тыл!