ГУФССП СО: взаимодействие в режиме «онлайн»

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С начала года в Главное управление ФССП России по Самарской области посредством портала «Госуслуг» поступило 5 900 обращений по вопросам исполнительного производства. Благодаря сервису «Цифровое исполнительное производство» граждане оперативно получили ответы на свои обращения, а также в онлайн-режиме узнали детальную информацию по исполнительному производству.

При помощи личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно узнать о ходе снятия ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, информацию об оплате задолженности по исполнительному производству, направить заявление о розыске имущества должника, подать заявление на сохранение прожиточного минимума, приостановить исполнительное производство, сообщить о проблеме ошибочной идентификации — и это далеко не все типы обращений, с которыми можно электронно обратиться к сотруднику Службы.

Свой долг должники могут оплатить сразу на портале Госуслуг с помощью доступных платёжных систем. Главными преимуществами онлайн-оплаты является оперативность и безопасность. Кроме того, Служба оперативно получит уведомление о поступлении денежных средств через электронную систему.

Возможности цифрового сервиса доступны для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, что позволяет оперативно и просто получить интересующую информацию.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области