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ГУФССП СО: объявлен прием заявок на участие в конкурсе "Хрустальные звездочки"

2 марта 2023 17:48
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Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов продемонстрируют свои творческие способности. Заявки на участие принимаются до 20 марта 2023 года.

Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.

Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: исполнительное мастерство (игра на музыкальных инструментах), хореография (народные, классические, бальные и современные танцы) и вокал (народное, классическое, эстрадное пение).

Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам: 1 группа – от 7 до 12 лет, 2 группа – от 13 до 18 лет.

 Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 20 марта 2023 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (старшему инспектору по морально-политической и воспитательной работе ) по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д.17, каб. 55.  По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефонам: 266 38 47, 8-905-399-33-50 (контактное лицо – Супрун Валерий Николаевич). 

Финал регионального этапа Конкурса состоится до конца марта 2023 года. Итоги Конкурса будут подведены комиссией, в которую входят работники культуры и искусства, являющиеся специалистами в области вокала, хореографии и исполнительского мастерства и имеющие немалый творческий опыт.

Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки», сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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