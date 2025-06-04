Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»

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В среду, 4 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев» в Самарском университете им. Королева. Программа, запущенная по инициативе главы региона в 2024 году, уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития области.

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников, поблагодарив их за службу.

«Вы прошли очень большой путь – путь служения своей стране. Вы сделали это с достоинством и реализовали его по-настоящему. Каждый из вас – представитель элитарного для нас корпуса, корпуса защитников нашей страны, – обратился к присутствующим губернатор. – Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность – дополнительно через образование, программы, общение со спикерами, а это будут руководители и госслужбы, и бизнеса, – найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей».

«Школа героев» в Самарской области стала продолжением федерального образовательного проекта «Время героев», о старте которого объявил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. Для участников специальной военной операции это уникальная возможность пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру.

Для очного обучения во втором потоке отобраны 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. Всего же на участие было подано 648 заявок, из которых 229 кандидатов, показавших наилучшие результаты на первых этапах отбора, были допущены к собеседованию с экспертами.

Глава региона отметил: «Ни одно из направлений социально-экономического развития не закрыто для людей с вашими способностями и возможностями. Напротив, в каждом направлении – абсолютно в каждом – нужны волевые люди, настоящие патриоты своей страны, те, кто с железной волей и любовью к Родине способен преодолеть любые испытания».

Один из таких примеров – финалист президентской программы «Время героев» Константин Яшин, который был назначен генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА», расположенного в Тольятти.

«Самарская область является передовиком: мы успешно провели первый поток программы, причем это был именно первый региональный поток. Мы уже познакомились с ребятами – они даже побывали на моем предприятии, – подчеркнул Константин Яшин. – Масштабная работа, колоссальный труд, в котором задействованы все – от губернатора до рабочих у станков. Роль наставников в этом процессе также чрезвычайно важна».

Учебный курс региональной программы включает изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, законодательства и юриспруденции, а также антикризисный менеджмент, ораторское искусство и другие дисциплины. Программа продлится год и включает 502 учебных часа – вдвое больше, чем в первом потоке. Большое внимание уделено вопросам наставничества.

В Самарском регионе программа реализуется АНОО ДПО «Таволга» в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона и при координации областного министерства труда, занятости и миграционной политики. Также методическую помощь и поддержку оказывает Высшая школа государственного управления – институт Президентской академии.

«Здесь вы – слушатели программы – продолжаете служение Родине, но уже переходите на другие позиции, сможете реализовать свои идеи, свой потенциал, – отметила директор центра карьерного сопровождения ВШГУ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» Маргарита Гончарова. – На этом пути вас будут сопровождать эксперты программы, которые поделятся с вами знаниями. По этому пути вас проведут наставники. И очень важно сделать осознанный выбор. Многое зависит от того, какие направления вы выберете по своим инициативам и проектам».

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Калашников отдельно отметил, что участникам региональной программы «Школа героев» нужно с особой внимательностью и осознанностью подойти к обучению. При этом важно понимать: несмотря на все сложности, бояться не стоит.

Как подчеркнула Маргарита Гончарова, Правительство региона, организаторы программы и наставники – все нацелены на то, чтобы помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни.

Уже в августе участники второго потока «Школы героев» смогут пройти первую стажировку.

В ходе встречи состоялся диалог в формате «вопрос – ответ»: участники второго потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их темы.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области