Я нашел ошибку
Главные новости:
В некоторых случаях легко уснуть помогает теплое молоко, поскольку возвращает в детство, где все было хорошо и беззаботно.
Врач-сомнолог рассказала, какие продукты помогут улучшить качество сна
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.
Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы сотруднику
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С.
5 июня в регионе дождь, гроза, до +22°С
Госавтоинспекция  рекомендует как водителям, так и пешеходам  проявлять особую осторожность при неблагоприятных погодных условиях.
ГАИ СО: на большей  территории региона наблюдается сильные осадки в виде дождя
За период с начала этого года в ГЖИ Самарской области поступило более тысячи сообщений о подделке решений жильцов многоквартирных домов на общих собраниях.
В Совфеде обсудили актуальные проблемы проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Причина: устранение дефектов дорожного полотна на имеющемся железнодорожном переезд.
В Самарской области временно ограничат движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-0.35
EUR 89.31
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»

4 июня 2025 22:18
130
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»

В среду, 4 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев» в Самарском университете им. Королева. Программа, запущенная по инициативе главы региона в 2024 году, уже доказала свою эффективность: многие выпускники первого потока работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития области.

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников, поблагодарив их за службу.

«Вы прошли очень большой путь путь служения своей стране. Вы сделали это с достоинством и реализовали его по-настоящему. Каждый из вас представитель элитарного для нас корпуса, корпуса защитников нашей страны, – обратился к присутствующим губернатор. Наша задача: чтобы каждый из вас получил возможность дополнительно через образование, программы, общение со спикерами, а это будут руководители и госслужбы, и бизнеса, найти новый путь реализации своего потенциала, опыта и возможностей».

«Школа героев» в Самарской области стала продолжением федерального образовательного проекта «Время героев», о старте которого объявил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. Для участников специальной военной операции это уникальная возможность пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру. 

Для очного обучения во втором потоке отобраны 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. Всего же на участие было подано 648 заявок, из которых 229 кандидатов, показавших наилучшие результаты на первых этапах отбора, были допущены к собеседованию с экспертами.

Глава региона отметил: «Ни одно из направлений социально-экономического развития не закрыто для людей с вашими способностями и возможностями. Напротив, в каждом направлении –  абсолютно в каждом –  нужны волевые люди, настоящие патриоты своей страны, те, кто с железной волей и любовью к Родине способен преодолеть любые испытания».

Один из таких примеров – финалист президентской программы «Время героев» Константин Яшин, который был назначен генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА», расположенного в Тольятти.

«Самарская область является передовиком: мы успешно провели первый поток программы, причем это был именно первый региональный поток. Мы уже познакомились с ребятами они даже побывали на моем предприятии, – подчеркнул Константин Яшин. – Масштабная работа, колоссальный труд, в котором задействованы все от губернатора до рабочих у станков. Роль наставников в этом процессе также чрезвычайно важна».

Учебный курс региональной программы включает изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, законодательства и юриспруденции, а также антикризисный менеджмент, ораторское искусство и другие дисциплины. Программа продлится год и включает 502 учебных часа – вдвое больше, чем в первом потоке. Большое внимание уделено вопросам наставничества.

В Самарском регионе программа реализуется АНОО ДПО «Таволга» в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона и при координации областного министерства труда, занятости и миграционной политики. Также методическую помощь и поддержку оказывает Высшая школа государственного управления – институт Президентской академии.

«Здесь вы – слушатели программы – продолжаете служение Родине, но уже переходите на другие позиции, сможете реализовать свои идеи, свой потенциал, – отметила директор центра карьерного сопровождения ВШГУ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» Маргарита Гончарова. – На этом пути вас будут сопровождать эксперты программы, которые поделятся с вами знаниями. По этому пути вас проведут наставники. И очень важно сделать осознанный выбор. Многое зависит от того, какие направления вы выберете по своим инициативам и проектам».

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Калашников отдельно отметил, что участникам региональной программы «Школа героев» нужно с особой внимательностью и осознанностью подойти к обучению. При этом важно понимать: несмотря на все сложности, бояться не стоит.

Как подчеркнула Маргарита Гончарова, Правительство региона, организаторы программы и наставники – все нацелены на то, чтобы помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни. 

Уже в августе участники второго потока «Школы героев» смогут пройти первую стажировку. 

В ходе встречи состоялся диалог в формате «вопрос – ответ»: участники второго потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их темы.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.
04 июня 2025, 21:52
Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании. Общество
130
Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки,
04 июня 2025, 16:27
Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона
Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания,... Политика
240
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
04 июня 2025, 10:10
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
Подведены итоги IV этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» – «Сберегай и приумножай». Экономика
295
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
4 июня 2025  22:18
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
126
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.
4 июня 2025  21:52
Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области
135
Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки,
4 июня 2025  16:27
Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона
241
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
4 июня 2025  10:10
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
295
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса.
3 июня 2025  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства
1144
Весь список