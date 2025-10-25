Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре

162

Картину жители области могут увидеть в Самарском художественном музее.

Глава региона поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову и директора Русского музея Аллу Манилову за то, что приняли решение привезти легендарное полотно Ильи Репина в Самару, пишет Сова.

- Летом мы обсуждали возможность такого культурного обмена, и я рад, что все получилось. Уверен, что все прекрасно знают историю картины и ее связь с нашим регионом. Будем стимулировать наши музеи также показывать свои произведения искусства, в том числе и в муниципальные образования, и в другие регионы. Уверен, такая практика найдет большой отклик у ценителей искусства, - написал глава региона в своем канале в МАХ.