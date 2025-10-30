Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками

116

Губернатор Самарской области Вячеслав Федоришев намерен сдать нормы ГТО. Он сделает это вместе со школьниками в четверг, 30 октября 2025 года. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ. Чтобы получить заветный золотой значок, ему предстоит показать высокий уровень физической подготовки. Какие нормы нужно сдать губернатору, рассказал руководитель управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» Сергей Мамонов в эфире радио «КП-Самара».

Вячеславу Федорищеву 36 лет, и в соответствии с возрастной ступенью комплекса ГТО ему предстоит выполнить шесть нормативов, чтобы получить золотой значок. Для серебряного или бронзового знака достаточно успешно сдать пять спортивных испытаний. Такие требования позволяют объективно оценить уровень физической подготовки участников.

«Виды испытаний в системе ГТО делятся на «обязательные» и по «выбору», – рассказывает Сергей Мамонов.

Для своей возрастной категории Вячеславу Федорищеву предстоит в обязательном порядке пробежать короткую дистанцию — 60 метров, а также преодолеть длинную дистанцию, которая может включать гладкий бег по стадиону, бег по пересеченной местности или бег на лыжах. Именно длинная дистанция демонстрирует уровень выносливости спортсмена.

Следующим этапом проверяется сила — участнику предлагается выполнить подтягивания на высокой перекладине, отжимания или рывок гири. Кроме того, губернатору необходимо будет продемонстрировать свою гибкость, выполнив наклон вперед из положения стоя.

«Это четыре вида спортивных нормативов, которые губернатор должен пройти в обязательном порядке. Остальные испытания даются на выбор: прыжок в длину, либо поднимание туловища (упражнения на пресс). А также Вячеславу Федорищеву нужно будет выбрать норматив из следующего перечня: заплыв на 50 метров, метание спортивного снаряда, стрельба либо туристический поход».

Чтобы взять золотой значок – нужно постараться

Для достижения высшей награды спортсмену необходимо успешно выполнить каждый норматив не ниже установленного уровня. Например, Вячеславу Федорищеву нужно будет пробежать бег на 60 метров за 9,1 секунды, подтянуться не менее 11 раз, прыгнуть в длину не меньше чем на 228 см и проплыть дистанцию на 50 метров за 58 секунд.