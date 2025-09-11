Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа

11 сентября 2025 15:53
116
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».

В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ», которая посвящена итогам выполнения обязательств коллективного договора за первое полугодие 2025 года. Глава региона вручил государственные награды отличившимся сотрудникам.

«Искренне рад принимать участие в этой встрече. Для руководства региона, для меня лично она крайне важна. Конференция — эффективная площадка для диалога между администрацией предприятия, профсоюзом и трудовым коллективом. АВТОВАЗ — флагман автомобилестроения, здесь собран сплоченный, сильный, ответственный коллектив профессионалов. Результаты вашей работы напрямую влияют на ситуацию в экономике региона», — отметил губернатор.

Группа АВТОВАЗ объединяет в себе 4 автозавода и более 45 тысяч работников. Тольяттинский завод обеспечивает наибольшую производственную мощность из общей, которая составляет свыше 1 миллиона автомобилей в год.

АО «АВТОВАЗ» — системообразующее предприятие РФ и градообразующее для Тольятти. С деятельностью автозавода связано свыше 450 областных предприятий, из них более 120 являются поставщиками автомобильных компонентов.

Несмотря на внешние риски и вызовы, связанные с санкционным давлением, и благодаря большой поддержке на федеральном и региональном уровне предприятие развивает производство и обновляет модельный ряд выпускаемых автомобилей.

Разработаны и запущены в производство новые комплектации семейств автомобилей LADA Granta, LADA Vesta, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel, позволившие вернуть большую часть докризисных опций. Продолжаются работы по расширению доступных потребителю опций.

19 апреля 2025 года стартовало серийное производство семейства LADA ISKRA. Это будет самый массовый и самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологичной платформе. Продажи стартовали в июле 2025 года. Запущены в серийное производство автомобили LADA Niva Legend Sport, LADA Granta в кузове «лифтбэк кросс».

В рамках ПМЭФ-2025 состоялась премьера городского кроссовера LADA AZIMUT на платформе VESTA. Старт производства запланирован на 2026 год. В 2026 году планируется вывести на рынок городской кроссовер LADA B+ CROSS на платформе VESTA.

Вместе с поставщиками автокомпонентов уже локализовано, замещено более 2000 единиц деталей и узлов, которые ранее поставлялись по импорту.

В ходе конференции 25 сотрудников завода за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были поощрены наградами, в числе которых – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Трем работникам за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу было присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Распоряжением Президента РФ за вклад в развитие отечественной автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу двое сотрудников награждены Почетной грамотой и Благодарностью Президента РФ.

Губернатор поздравил награжденных.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Сегодня самое важное для компании – обеспечение непрерывности производства автомобилей текущего модельного ряда и занятости персонала. Нисколько не сомневаюсь, что, активно трудясь, сохраняя боевой настрой, мы при поддержке федеральных властей и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина преодолеем все сложности. Мы и в дальнейшем будем поддерживать вас в решении стоящих перед заводом задач. Впереди – новые рубежи».

 

Фото:  Иван Макеев

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
11 сентября 2025, 16:41
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части. Благоустройство
68
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
09 сентября 2025, 17:20
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном... Общество
422
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.
09 сентября 2025, 15:51
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки. Общество
473
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
197
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
377
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
958
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
433
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
280
Весь список