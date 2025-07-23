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Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий

23 июля 2025 10:50
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Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий

В Самарской области продолжается масштабная работа по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На 48 объектах (общественных) работы уже завершены.

Среди уже реализованных проектов:

  • Сызрань: парк «Тимирязевский» (первый этап), пешеходная дорожка на проспекте 50 лет Октября

  • Октябрьск: территория у детского сада №13, пешеходная зона на Александровской аллее

  • Безенчукский район: скверы, детские площадки и пешеходные маршруты в поселке Безенчук и сельских поселениях

  • Волжский район: Центральная площадь в Смышляевке, парковая зона в поселке Стройкерамика

  • Малые города и села: благоустройство продолжается от Большечерниговского до Шигонского районов

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

  • Городской пляж в Сызрани

  • Улица Сабирзянова в Отрадном

  • Парк Горького в Октябрьске

  • Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев контролирует соблюдение сроков и ход реализации проектов, подчеркивая необходимость безупречного исполнения работ: «Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка — это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах. Самое главное, что именно жители определяют приоритеты благоустройства через голосования и инициативы. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно нужны людям. Поэтому важно, чтобы территории могли долго служить жителям, а этого можно добиться только высоким качеством проводимых работ». 

Работы на всех запланированных территориях продолжаются. Все проекты направлены на создание удобной, безопасной и современной среды для жизни.

Фото предоставлено министерством энергетики и ЖКХ Самарской области

Теги: В центре внимания

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