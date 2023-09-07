Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупнейших предприятий Тольятти

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В четверг, 7 сентября, в Тольятти состоялось очередное заседание городского совета директоров предприятий при администрации города, на котором рассматривались ключевые вопросы социально-экономического развития Автограда, поддержки общественных инициатив. Участие в обсуждении принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что деятельность совета была восстановлена шесть лет назад. И не случайно. По его мнению, объединение руководителей крупнейших предприятий Тольятти позволяет эффективно решать важнейшие для судьбы города и его жителей вопросы. В частности, компании, работающие в Автограде, взяли шефство над учреждениями образования. Это позволило оперативно решить множество вопросов в период подготовки школ к новому учебному году.

«По инициативе совета директоров все предприятия города стали шефами образовательных учреждений. Это позволило нам подготовиться к учебному году наилучшим образом, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям компаний. – Я надеюсь, что вы и сами ощущаете некоторое удовлетворение от принятого решения. Потому что те вложения, та помощь, которую вы оказываете школам, сторицей окупится и не только благодарностью людей, но и тем, что подготовленные, успешные молодые жители Тольятти в последующем станут абсолютными патриотами своего города, тех предприятий, которые они с детства знают и помогают им развиваться и достигать успеха».

Дмитрий Азаров отдельно отметил предприятия, которые поддерживают общественные инициативы тольяттинцев, в том числе по благоустройству общественных пространств. Благодаря горожанам, поддержке компаний, администрации Тольятти и Правительства региона, в городе появляются новые знаковые места для отдыха, занятий спортом.

«Многие предприятия помогают жителям Тольятти принимать участие в нашем проекте грантовой поддержки «СОдействие», оказывая софинансирование проектов людей, инициативных групп. Благодаря этому проекты, заявленные в программу, становятся победителями. И мы вместе обустраиваем родную землю. Вы видите отклик жителей города на те изменения, которые в Тольятти происходят. Не только общественные пространства, что очень важно, но и дворовые территории вызывают чувство гордости за родной город», – отметил губернатор. Руководитель области выразил уверенность в том, что предприятия и в дальнейшем будут также эффективно работать с городским сообществом и совместно решать важные для людей вопросы.

Председатель совета директоров предприятий города, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов со своей стороны отметил, что тольяттинские компании активно включились в решении вопросов социального характера. Это касается не только благоустройства территорий, но и приведения в порядок городских объектов. «При поддержке администрации города, Правительства региона ремонтируются базы отдыха, санатории, спортивные сооружения, которыми будут пользоваться все жители региона», – добавил он.

Максим Соколов отметил, что на предприятиях, в том числе на АВТОВАЗе, регулярно происходит индексация заработных плат, что напрямую влияет на уровень благосостояния каждой тольяттинской семьи. «Мы выполняем поручение Президента страны по доведению заработной платы до справедливого уровня, в том числе в самые сложные периоды санкционного давления», – сказал он. Глава автогиганта подчеркнул: руководители всех предприятий города находятся в постоянном диалоге со своими сотрудниками, жителями города, и такое взаимодействие будет продолжено и дальше.

Фото: Юлия Рубцова