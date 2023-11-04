Губернатор Дмитрий Азаров пригласил жителей России побывать на волжской земле

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В прямом эфире телеканала "Губерния" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о работе стенда региона на международной выставке-форуме "Россия" (0+).

Выставка открылась на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный.



Стенд Самарской области на выставке "Россия" выполнен в форме знаменитой Ладьи и многофункционален. На нем можно увидеть запуск ракеты в космос на экранах с 3D-эффектом, пройти викторины и познакомиться с красотами области.



Губернатор отметил, что в регион тщатально готовились к участию в выставке. Идеи реализации обсуждались с творческими коллективами, промышленными предприятиями и трудовыми коллективами.



Дмитрий Азаров пригласил всех на выставку. Он также добавил, что в Самарской области школьники, которые будут добиваться успехов, побеждать в различных конкурсов, будут получать приз в качестве поездки на выставку-форум "Россия".



Москвичи, которые уже посмотрели стенд Самарской области, восхитились волжскими прострами и неповторимой архитектурой. Многие жители столицы выразили уверенность, что обязательно приедут в 63-й регион, чтобы воочию увидеть местные красоты.



Дмитрий Азаров напомнил, что самарцы славятся своим гостеприимством и ждут гостей с нетерпением. За последние несколько лет турпоток в Самарскую область увеличился почти втрое и достигает трех миллионов туристов в год.

- Выставка нацелена на то, чтобы создать импульс у человека, который увидит и узнает чуть больше о Самарской области, приехать сюда. Приехать туристом, а может быть, работать и реализовывать свои таланты, перебраться на постоянное место жительства. Нашего самарского сердца хватит на всех. Мы рады гостям и тем, кто приезжает вместе с нами трудиться и созидать на благо нашей страны.

Источник: СОВА