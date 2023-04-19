Губернатор Дмитрий Азаров поздравил "Акрон" с победой над "Спартаком"

116

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил "Акрон" с победой в матче Кубка России. Клуб из Жигулевска обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1.

Глава региона заявил:

- "Акрон" пишет историю! Повержен еще один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!

"Спартак" - четвертый московский клуб подряд, который обыгран "Акроном" в Кубке России после "Торпедо", "Локомотива" и "Динамо".

Источник: sovainfo.ru

Фото: скриншот видео