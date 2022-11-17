Губернатор Дмитрий.Азаров обратился к молодежи по случаю Международного дня студентов

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Дорогие друзья!

Вы представляете самую активную, инициативную, целеустремленную часть нашего общества. Именно сегодняшним студентам предстоит продолжить преобразования, направленные на достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И именно от ваших знаний и умения применять их на практике зависит будущее нашего региона и всей страны.

Для нас очень важно, чтобы молодые люди вступали в жизнь не только грамотными, всесторонне подготовленными специалистами, но и социально зрелыми гражданами, настоящими патриотами нашего Отечества.

Поэтому задача регионального Правительства – создать все условия для самореализации и раскрытия таланта каждого молодого человека. Крайне важно, чтобы молодежь получила достойное образование, научилась претворять в жизнь самые смелые планы и проекты, стремилась творить и менять мир к лучшему. Это соответствует задачам национальных проектов, инициированных Главой государства, запросам и ожиданиям наших земляков.

Самарская область обладает высоким научным и образовательным потенциалом. В нашем регионе сложился крепкий костяк вузов и ссузов, обеспечивающих кадрами стратегически важные отрасли и ставших институтами инновационного развития. В этой связи большие надежды мы возлагаем на научно-образовательный центр «Инженерия будущего», в деятельность которого вовлечены тринадцать регионов России, а стратегическими партнерами являются госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», ОАО «РЖД».

Наши студенты – постоянные участники мероприятий президентской платформы «Россия – страна возможностей», движения WorldSkills, молодежного форума ПФО «iВолга» и многих других масштабных проектов. Об огромных возможностях самарского студенчества свидетельствует и триумфально прошедшая у нас XXX «Российская студенческая весна». Ее участники, жители и гости региона получили мощнейший заряд позитива, открыв свои сердца для молодой творческой энергии, которой напитана наша земля.

Особая благодарность – тем из вас, кто в этот непростой для нашей Родины период не смог пройти мимо чужой беды. Многие из вас сегодня ведут активную добровольческую деятельность, собирая гуманитарную помощь, помогая временным переселенцам с Донбасса, содействуя восстановлению мирной жизни на новых территориях. Спасибо вам за вашу отзывчивость, неравнодушие, готовность протянуть руку помощи!

Искренне надеюсь, дорогие друзья, что свои жизненные перспективы вы свяжете с Самарской областью. Уверен, вместе мы сможем сделать наш родной край одним из самых благополучных, экономически успешных, процветающих регионов России.

Желаю вам счастья, здоровья, новых достижений в учебе, труде и общественной работе!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров