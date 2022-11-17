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Губернатор Дмитрий.Азаров обратился к молодежи по случаю Международного дня студентов

17 ноября 2022 14:29
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Вы представляете самую активную, инициативную, целеустремленную часть нашего общества.

Дорогие друзья!

Вы представляете самую активную, инициативную, целеустремленную часть нашего общества. Именно сегодняшним студентам предстоит продолжить преобразования, направленные на достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И именно от ваших знаний и умения применять их на практике зависит будущее нашего региона и всей страны.

Для нас очень важно, чтобы молодые люди вступали в жизнь не только грамотными, всесторонне подготовленными специалистами, но и социально зрелыми гражданами, настоящими патриотами нашего Отечества.

Поэтому задача регионального Правительства – создать все условия для самореализации и раскрытия таланта каждого молодого человека. Крайне важно, чтобы молодежь получила достойное образование, научилась претворять в жизнь самые смелые планы и проекты, стремилась творить и менять мир к лучшему. Это соответствует задачам национальных проектов, инициированных Главой государства, запросам и ожиданиям наших земляков.

Самарская область обладает высоким научным и образовательным потенциалом. В нашем регионе сложился крепкий костяк вузов и ссузов, обеспечивающих кадрами стратегически важные отрасли и ставших институтами инновационного развития. В этой связи большие надежды мы возлагаем на научно-образовательный центр «Инженерия будущего», в деятельность которого вовлечены тринадцать регионов России, а стратегическими партнерами являются госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», ОАО «РЖД».

Наши студенты – постоянные участники мероприятий президентской платформы «Россия – страна возможностей», движения WorldSkills, молодежного форума ПФО «iВолга» и многих других масштабных проектов. Об огромных возможностях самарского студенчества свидетельствует и триумфально прошедшая у нас XXX «Российская студенческая весна». Ее участники, жители и гости региона получили мощнейший заряд позитива, открыв свои сердца для молодой творческой энергии, которой напитана наша земля.

Особая благодарность – тем из вас, кто в этот непростой для нашей Родины период не смог пройти мимо чужой беды. Многие из вас сегодня ведут активную добровольческую деятельность, собирая гуманитарную помощь, помогая временным переселенцам с Донбасса, содействуя восстановлению мирной жизни на новых территориях. Спасибо вам за вашу отзывчивость, неравнодушие, готовность протянуть руку помощи!

Искренне надеюсь, дорогие друзья, что свои жизненные перспективы вы свяжете с Самарской областью. Уверен, вместе мы сможем сделать наш родной край одним из самых благополучных, экономически успешных, процветающих регионов России.

Желаю вам счастья, здоровья, новых достижений в учебе, труде и общественной работе!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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