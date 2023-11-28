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ГУ МВД СО приглашает самарцев на соревнования по самбо

28 ноября 2023 14:36
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Соревнования пройдут 30 ноября в учебно-спортивном центре Грация».

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30 ноября в учебно-спортивном центре Грация» по адресу г. Самара. ул. Физкультурная,116, Самарской областной федерацией самбо совместно с ГУ МВД России по Самарской области будут проводиться соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, посвященные 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Приглашаем принять участие в соревнованиях в качестве зрителей и поболеть за ребят.

Начало соревнований в 11:00, торжественное награждение призеров и победителей в 16:00, сообщает пресс-служба Г МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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