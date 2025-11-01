ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе

99

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается о семейном конфликте в Ставропольском районе Самарской области.

30 октября текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Ставропольскому району от местной жительницы 1994 года рождения поступило сообщение о конфликте с супругом 1994 года рождения, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили участников конфликта.

В ходе проверки установлено, что указанный предмет является страйкбольной гранатой. В настоящее время супруги примирились, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО