ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны

90

В торжественной обстановке, в Музее истории органов внутренних дел Самарской области, заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев поздравил сотрудников с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава и вручил им офицерские погоны.

«Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни. Офицер Российской полиции - звучит очень гордо! Помните, что сотрудник полиции должен быть самоотверженным, смелым и готовым незамедлительно прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. Служите добросовестно, честно исполняйте свой долг, который в первую очередь призывает помогать людям. Пусть ваши усилия будут вознаграждены уважением и поддержкой со стороны граждан», - отметил Александр Михайлович.

В завершении мероприятия для всех желающих основатель и заведующая Музеем истории ОВД Самарской области подполковник внутренней службы в отставке Марина Рачиба рассказала о традициях и истории органов внутренних дел региона, о героических подвигах милиционеров и полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО