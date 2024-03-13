ГУ МВД СО: что делать в случае обнаружения в выданном заграничном паспорте ошибок и опечаток

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В случае обнаружения в выданном заграничном паспорте ошибок и опечаток, в том числе и в машиночитаемой записи, а также во всех случаях изменения установочных данных гражданина Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции, где получали документ, для замены заграничного паспорта.



Информация о режиме работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Самарской области здесь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО