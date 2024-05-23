ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2024»

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25 мая в Струковском саду пройдет 29 фестиваль журналистики «Пресса-2024», посвященный Году семьи. Организаторами фестиваля являются областное отделение Союза журналистов РФ и администрация городского округа Самара .



В мероприятии примут участие более 20 средств массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, ведомственные и студенческие издания, пресс-службы органов государственной власти.



Уже в 12:30 все площадки фестиваля начнут свою работу, а в 14:30 состоится церемония закрытия и награждение победителей.

Традиционно не останется в стороне и ГУ МВД России по Самарской области.



Объединенная площадка регионального главка и Общественного совета при областном МВД будет представлена телепередачей «Самарская полиция. Оперативный обзор» и газетой «Право».

Ждем вас на самой лучшей площадке под номером 20, а пройти на нее удобнее со стороны Набережной.



Кроме выставок Военно-патриотических клубов «Гранит» и «Патриоты», вы увидите выступления кинологов со служебными собаками, прикоснетесь к современным и ретро-автомобилям и мотоциклам ДПС, познакомитесь с работой передвижной криминалистической лаборатории и насладитесь музыкой в исполнении оркестра Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области! Также для юных гостей площадки мы приготовили сладкое угощение – сахарную вату, а взрослых полевая кухня угостит самой настоящей солдатской кашей и напоит вкусным чаем. Вас ожидает еще много всего интересного, о чем мы не можем рассказать всем, но обязательно покажем и расскажем именно вам на площадке №20!