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Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались отопительных приборов.
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ГУ МЧС СО: соблюдaйте правила пожарной безопасности при установке новогодней елки

21 декабря 2024 17:29
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Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались отопительных приборов.

Одним из главных символов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в частности, пожаров во время празднования Нового года.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает - для того чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, запомните следующие простые правила:

- устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались отопительных приборов;

- когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использовать гирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;

- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо выключить;

- ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и свечами. С осторожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бенгальскими огнями;

- запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть гирлянды;

- не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из дома.

- не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки, предназначенные для улицы.

Строгое соблюдение мер пожарной безопасности позволит провести новогодние дни с праздничным настроением!

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

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