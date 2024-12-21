ГУ МЧС СО: соблюдaйте правила пожарной безопасности при установке новогодней елки

Одним из главных символов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в частности, пожаров во время празднования Нового года.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает - для того чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, запомните следующие простые правила:
- устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались отопительных приборов;
- когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использовать гирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо выключить;
- ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и свечами. С осторожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бенгальскими огнями;
- запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть гирлянды;
- не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из дома.
- не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки, предназначенные для улицы.
Строгое соблюдение мер пожарной безопасности позволит провести новогодние дни с праздничным настроением!
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