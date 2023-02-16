ГУ МЧС СО напоминает основные правила безопасности на дорогах в зимний период

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Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

В результате неблагоприятных погодных явлений в холодное время года (сильные осадки, метель, гололед) возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Ухудшается видимость, обзорность изнутри машины, недостаток солнечного света не даёт разглядеть некоторые препятствия заблаговременно.

Сегодня произошло несколько ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди.

В Автозаводском районе Тольятти столкнулись 2 микроавтобуса. Пострадало 3 человека.

В селе Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием 2-х легковых автомобилей. 1 человек пострадал.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском районе произошло сегодня на 41 км автодороги «Тольятти-Димитровград». Там столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате происшествия 2 человека погибли, еще 4 пострадали.

На 902 км трассы М-5 в Сызранском районе произошло столкновение 2-х грузовых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Главной и частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения является нарушение ими требований ПДД, к которым, в первую очередь, относятся: превышение водителями установленной скорости движения, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, несоблюдение дистанции движения и правил пользования ремнями безопасности.

Также распространенной причиной совершения ДТП на дорогах в зимний период является несоответствие типов шин погодным условиям и прежде всего повышенный износ высоты рисунка протектора.

При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, укатанному снегу) необходимо соблюдать дистанцию (она позволит избежать столкновения) и боковой интервал (он обеспечивает безопасность движения), не нарушать скоростной режим, не делать резких торможений и движений.

Уважаемые водители! Помните, что в зимний период внимание пешеходов и других участников дорожного движения рассеивается. Необходимо быть особенно осторожным, так как на вас лежит ответственность за неправильную эксплуатацию автомобиля - источника повышенной опасности.

В условиях неблагоприятных погодных явлений соблюдайте скоростной режим и дистанцию движения, избегайте резкого торможения и, по возможности, откажитесь от дальних поездок в этот день.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: ГУ МВД СО