Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего денонсируют 21 документ.
Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы
Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Минобороны сообщило о возвращении 101 российского военного из украинского плена
 Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам территориальной обороны.
В Самарской области приступили к тренировке по территориальной обороне
За самовольное оставление части или места службы предусмотрена уголовная ответственность.
Самарский военный суд вынес два приговора по факту самовольного оставления военнослужащими воинской части
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С.
В Самарской области завтра небольшой снег 
В этом году он пройдет в юбилейный, 50-й раз. На повестке - организация одного из крупнейших музыкальных событий в стране.
Сохранить уникальность, улучшить инфраструктуру: Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к юбилейному Грушинскому фестивалю
Обновленный офис посещают около 1400 жителей поселка Зеленовка и ближайших населенных пунктов — Васильевка и Рассвет.
Врач общей практики поселка Зеленовка ведет прием пациентов в новых условиях
Главной и частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения является нарушение ими требований ПДД.
ГУ МЧС СО напоминает основные правила безопасности на дорогах в зимний период
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.21
0.35
EUR 79.57
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МЧС СО напоминает основные правила безопасности на дорогах в зимний период

16 февраля 2023 18:28
123
Главной и частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения является нарушение ими требований ПДД.

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

В результате неблагоприятных погодных явлений в холодное время года (сильные осадки, метель, гололед) возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Ухудшается видимость, обзорность изнутри машины, недостаток солнечного света не даёт разглядеть некоторые препятствия заблаговременно.

Сегодня произошло несколько ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди.

В Автозаводском районе Тольятти столкнулись 2 микроавтобуса. Пострадало 3 человека.

В селе Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием 2-х легковых автомобилей. 1 человек пострадал.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском районе произошло сегодня на 41 км автодороги «Тольятти-Димитровград». Там столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате происшествия 2 человека погибли, еще 4 пострадали.

На 902 км трассы М-5 в Сызранском районе произошло столкновение 2-х грузовых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Главной и частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения является нарушение ими требований ПДД, к которым, в первую очередь, относятся: превышение водителями установленной скорости движения, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, несоблюдение дистанции движения и правил пользования ремнями безопасности.

Также распространенной причиной совершения ДТП на дорогах в зимний период является несоответствие типов шин погодным условиям и прежде всего повышенный износ высоты рисунка протектора.

При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, укатанному снегу) необходимо соблюдать дистанцию (она позволит избежать столкновения) и боковой интервал (он обеспечивает безопасность движения), не нарушать скоростной режим, не делать резких торможений и движений.

Уважаемые водители! Помните, что в зимний период внимание пешеходов и других участников дорожного движения рассеивается. Необходимо быть особенно осторожным, так как на вас лежит ответственность за неправильную эксплуатацию автомобиля - источника повышенной опасности.

В условиях неблагоприятных погодных явлений соблюдайте скоростной режим и дистанцию движения, избегайте резкого торможения и, по возможности, откажитесь от дальних поездок в этот день.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
16 февраля 2023  12:51
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
219
Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
16 февраля 2023  12:35
«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
206
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
229
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
1047
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
333
Весь список