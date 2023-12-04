Я нашел ошибку
Главные новости:
Общая площадь театра составит более 8,6 тысячи квадратных метров.
Ход строительства нового здания театра «Грань» обсудили на совещании облправительства
Жители Октябрьска, живущие в частных домах, жалуются на не зарытые после газификации траншеи
Ожидается понижение температуры воздуха в регионе.
ГУ МЧС СО: морозы и как им противостоять
Понаблюдать за соревнованиями сможет каждый желающий с обновленной набережной Автозаводского района.
В Самарской области пройдет фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля»
В число победителей вошли 10 товариществ собственников жилья из Самары и Тольятти.
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие обслуживающие организации региона
Обильное питье и увлажнение воздуха в помещении.
Врач назвал два вспомогательных средства против кашля
За минувшие выходные на самарском «Арбате» разместили несколько арок с шарами и подсветкой.
В Самаре на улице Ленинградской монтируют елку и иллюминацию
Ежегодно в рамках мероприятия жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В Самаре дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.76
1.18
EUR 97.91
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МЧС СО: морозы и как им противостоять

4 декабря 2023 16:32
109
Ожидается понижение температуры воздуха в регионе.

По информации Приволжского УГМС в прошедшие сутки в Самарской области наблюдался снег, местами сильный, температура воздуха днем составляла -3,-8°С. В ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться, и к четвергу температурный фон в дневные часы составит -13, -18°С. Ночью будет еще холоднее – от -18 до -23°С.

В связи с ожидаемыми морозами специалисты Главного управления МЧС России по Самарской области рекомендуют жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

Если выйти на мороз необходимо:

никогда не выходите в холод на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Надо чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но, ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своём составе много воды. Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальное термобелье, оно прекрасно сохранит тепло вашего тела. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки или две пары хлопчатобумажных носков. Не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.

На улице:

на морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. Если чувствуете, что холод совсем невыносим, а идти надо, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он успевает согреться. Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми. Не пейте спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».

При обморожении:

От сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если не убереглись, сильно замёрзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок и т.д.) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается - без промедления обращайтесь к врачу.

Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01"

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -8, -10°С.
04 декабря 2023, 14:46
5 декабря в Самарской области без осадков, до -11°С
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -8, -10°С.   Экология
157
В Самарской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя, туман, гололед, налипание мокрого снега.
03 декабря 2023, 20:48
Завтра в Самаре на дорогах местами гололедица, снежные заносы, до +3°С
В Самарской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя, туман, гололед, налипание мокрого снега. Экология
495
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
03 декабря 2023, 16:33
4 декабря в Самарской области ожидается сильный снег, метель, туман, гололед
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.   Экология
413
В центре внимания
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
4 декабря 2023  13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
183
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
4 декабря 2023  11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
205
Прямая линия с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым состоится 7 декабря
4 декабря 2023  11:07
Прямая линия с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым состоится 7 декабря
209
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
3 декабря 2023  12:40
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
583
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
783
Весь список