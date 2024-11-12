ГУ МЧС СО: МЧС России не продает пожарные извещатели

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Сотрудники МЧС России не продают пожарные извещатели, огнетушители, средства защиты – вообще ничего не продают. Уже в нескольких регионах выявлены мошенники, которые ходят по домам и квартирам, сбывают автономные датчики по кратно завышенным ценам, чем в магазинах и маркетплейсах.

Особенно страдают от уловок аферистов пожилые люди. МЧС России напоминает, что все подобные действия незаконны. О таких фактах нужно сообщать по номеру «112».

Кроме того, сотрудники ведомства не оказывают платных услуг населению. В регионах действуют социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Для семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, извещатели устанавливаются безвозмездно за счет местных бюджетов.

«Социальные программы при содействии МЧС России реализуются с 2018 года. С этого времени установлено уже 1,6 млн пожарных извещателей. В передовиках - Башкортостан. В среднем ежегодно благодаря сработке приборов удается спастись 750 гражданам, половина из них – дети. И это только учтенные случаи. На самом деле спасенных жизней в разы больше», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Каждый может купить прибор самостоятельно, его стоимость варьируется от нескольких сотен рублей до тысяч. Все зависит от характеристик. Дымовой пожарный извещатель с GSM-оповещением подороже, но и возможностей у него побольше. При задымлении он отправит оповещение на мобильные телефоны сразу нескольким абонентам, а самое главное – в пожарную охрану. Это сэкономит время, а значит, будет больше шансов спасти себя и имущество.

Фото: ГУ МЧС СО