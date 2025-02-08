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ГУ МЧС СО: короткое замыкание – одна из главных причин пожаров

8 февраля 2025 16:45
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Как избежать короткого замыкания?

Пожары, вызванные неисправностью электропроводки, занимают значительную долю среди всех возгораний. Чаще всего причиной становится короткое замыкание – опасное явление, которое может привести к мгновенному воспламенению.

Что вызывает короткое замыкание?

Основной причиной короткого замыкания является повреждение изоляции проводов, которое может произойти из-за:

перенапряжения в сети;

ухудшение изоляционного слоя;

механических повреждений кабеля.

Когда изоляция разрушается, электрический ток начинает проходить напрямую между проводниками, что приводит к резкому скачку силы тока. В результате выделяется огромное количество тепла за доли секунды, провода нагреваются, а изоляция воспламеняется.

Как избежать короткого замыкания?

Запрещено соединять провода скруткой! Со временем такие соединения ослабевают, ухудшается контакт, возникает искрение, а это может привести к пожару. Вместо этого используйте:

Болтовые или винтовые соединения;

Сварку или опрессовку.

Пайка допустима только в электронике – для силовых кабелей она не обеспечивает достаточную надежность.

Скрытая проводка требует особой защиты. Если проводка прокладывается за подвесными потолками или в стенах, кабель должен быть негорючим или защищен металлическими трубами, которые предотвратят возгорание при возможном замыкании.

Предохранители – ваш защитник от пожара

Электропредохранитель – это важный элемент системы безопасности. Он разрывает цепь при перегрузке или коротком замыкании, не допуская возгорания. Но важно правильно его использовать:

Нельзя заменять стандартный предохранитель на более мощный или самодельный («жучок»).

Если предохранитель срабатывает слишком часто – это сигнал о неполадках в электросети. Не игнорируйте проблему, вызовите специалиста для проверки!

 

Фото:   pxhere.com

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