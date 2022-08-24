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ГУ МЧС СО было проведено показное пожарно-тактическое учение в здании торгового комплекса «Амбар»

24 августа 2022 19:17
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По легенде на первом этаже, в кинозале № 4 во время сеанса от короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в районе экрана.

Сегодня Главным управлением МЧС России по Самарской области было проведено показное пожарно-тактическое учение в здании торгового комплекса «Амбар».

Руководил учением начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Иван Савенков.

На учении отрабатывались вопросы организованной эвакуации из здания, действия персонала в случае пожара, действия личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, действия звеньев газодымозащитной службы. Основной целью проведения учения стал показ практических действий и организация взаимодействия между пожарными подразделениями, службами города и администрацией ТК «Амбар».

По легенде учения события развивались следующим образом: на первом этаже, в кинозале № 4 во время сеанса от короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в районе экрана. Персонал торгового комплекса незамедлительно сообщил о пожаре в пожарную охрану по телефону - «101», оповестил всех находящихся в здании людей о пожаре и организовал их эвакуацию, принял меры по обесточиванию здания и встречу пожарных подразделений, сообщил о случившемся руководству и приступил к тушению пожара первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, но принятых мер для ликвидации горения оказалось недостаточно и из-за сильного задымления им пришлось покинуть помещение. Началось распространение пожара.

При получении сообщения о возгорании в кинотеатре ТК «Амбар» к месту вызова были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова «Пожар № 2». Дополнительно к месту вызова был направлен автомобиль газодымозащитной службы для обеспечения работы звеньев ГДЗС.

На момент прибытия отделения 4-пожарно-спасательной части на первом этаже уже было сильное задымление, в кинозале горела сцена, огонь перекинулся в зрительный зал. Дым стал распространяться по ТК «Амбар».

Прибывающие силы и средства на первоначальном этапе были направлены на спасение людей и проведение эвакуации.

Несмотря на имеющуюся информацию о том, что все люди из здания были эвакуированы пожарные подразделения провели контрольный поиск возможных пострадавших во всех помещениях.

В процессе разведки РТП (руководитель тушения пожара) выясняет состояние путей эвакуации и при необходимости немедленно вводит для их защиты стволы от автоцистерн и внутренних пожарных кранов.

РТП сразу же приступает к снижению задымления помещений, для чего вскрывают окна, задействуют системы противодымной защиты, если это не было сделано автоматически.

Одновременно с организацией спасательных работ и защитой от огня путей эвакуации, были введены пожарные стволы на путях распространения пламени для защиты путей эвакуации.

В ходе учения были отработаны действия по спасению звена ГДЗС, терпящего бедствие в непригодной для дыхания среде. Со звеном также была условно потеряна связь.

«Все поставленные задачи выполнены и цели достигнуты. Взаимодействие с администрацией объекта и со службами жизнеобеспечения отработано, учения завершены», - подвел итог руководитель учений Иван Савенков.

Спасатель международного класса, командир отделения специализированной пожарно-спасательной части Вадим Толмачев, являясь участником учений, отметил, что в такую жару им помогает выполнять поставленные задачи выдержка и физическая подготовка:

«Для лиц физически хорошо подготовленных, в частности пожарных и спасателей, не важна погода. Для них самая главная задача, чтобы все были спасены, чтобы все жили и дышали».

Всего в пожарно-тактическом учении принимало участие 11 единиц специальной и пожарной техники, 60 человек личного состава. В ходе учения персоналом было эвакуировано из кинокомплекса 150 человек, а также были спасены 2 условно пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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