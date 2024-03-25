Группа «Пикник» намерена провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»

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Группа «Пикник» намерена провести концерт в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», а собранные средства направить пострадавшим и семьям погибших. Об этом 25 марта коллектив сообщил в своем Telegram-канале.

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге 27 марта. В данный момент группа «Пикник», международный симфонический оркестр «Таврический» и организатор фонд «ЕВА» ищут возможность проведения вечера памяти», — сказано в заявлении группы.

Там подчеркнули, что выступление будет посвящено памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», а собранные средства направят пострадавшим и семьям погибших при атаке, пишут "Известия".