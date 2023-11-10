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«Гражданский мониторинг»: в Кошкинском районе при проведении мероприятия общественники сняли видеоролик

10 ноября 2023 15:27
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Проверяющие обратили внимание на строгое соблюдение законности, вежливое и корректное общение с гражданами и на условия, в которых местные жители ожидают приема.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и преддверии дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  председатель Общественного совета при отделе МВД России по Кошкинскому району Глеб Мотолыгин проинспектировал работу территориального отдела полиции. Сопровождал общественников начальник отдела Алексей Колесов.

Полковник полиции ознакомил гостей с условиями работы сотрудников территориального органа внутренних дел. Общественники убедились, что помещение отдела полиции оборудовано соответствующей оргтехникой и всем необходимым для приема маломобильных граждан.  Проверяющие обратили внимание на строгое соблюдение законности, вежливое и корректное общение с гражданами и на условия, в которых местные жители ожидают приема.

Общественники посетили дежурную часть, служебные кабинеты, провели общий осмотр здания отдела полиции и прилегающей к нему территории на предмет благоустроенности. Проверяющие ознакомились с условиями и режимом работы, проверили наличие информационных стендов и актуальность сведений, оценили полноту и их оформление: адреса, образцы заявлений, а также наличие наглядных материалов профессиональной направленности.

Глеб Петрович провел разъяснительную беседу с личным составом по антикоррупционному поведению, изучил алгоритм работы с обращениями граждан, поступившими в дежурную часть отдела полиции, оказания государственных услуг, в том числе, в электронном виде.  

В завершение визита проверяющие пообщались с местными жителями, рассказали, как пользоваться универсальной картой-путеводителем с QR-кодом, разработанной при поддержке Общественного совета при областном главке и информирующей о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Также председатель Общественного совета Глеб Мотолыгин получил положительные отзывы о качестве оказываемых услуг и вежливом общении полицейских. Он отметил, что сотрудники действительно оказывают государственные услуги в кратчайшие сроки строго в рамках регламента.

По итогам проверки общественники удовлетворительно оценили работу территориального органа внутренних дел и подготовили видеосюжет.

 

Фото:  скрин видео/предоставлено ГУ МВД СО

 

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