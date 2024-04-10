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«Гражданский мониторинг»: в Челно-Вершинском районе общественники  проверили работу подразделений территориального ОВД

10 апреля 2024 16:40
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Общественники дали положительную оценку деятельности подразделений.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля ха деятельностью полиции представители Общественного совета при О МВД России по Челно-Вершинскому району Валерий Иванчин и Асхат Мутыгуллин проверили работу подразделений территориального органа внутренних дел.

В начале встречи представители Общественного совета внимательно изучили стенды, проверили актуальность информации и наличие контактных телефонов.

Валерий Иванчин и Асхат Мутыгуллин посетили миграционное подразделение, где ознакомились с работой сотрудников, поинтересовались, сколько сообщений поступает за сутки и с какими вопросами чаще всего обращаются жители района.

Общественники отметили компетентность сотрудников, их вежливость и опрятный внешний вид, а также обратили особое внимание на соблюдение требований законодательства и недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

В завершении мероприятия представители общественности обсудили с руководством территориального органа внутренних дел некоторые аспекты взаимодействия и внесли предложения по улучшению организации работы.

Общественники дали положительную оценку деятельности подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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