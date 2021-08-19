Гражданам прошедшим вакцинацию аферисты могут предложить денежные бонусы

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В качестве предупреждения самарская полиция информирует, что тем гражданам, которые прошли вакцинацию, аферисты, путем рассылки сообщений, могут предложить получить денежные бонусы, которые им якобы полагаются.

Но, чтобы получить деньги граждане должны отправить на определенный телефонный номер данные своей банковской карты.

В результате, получив необходимые сведения мошенники переводят деньги с карты потерпевшего на свои счета.

Также, тем кто прошел вакцинацию, аферисты, могут предложить поучаствовать в розыгрыше призов, но для начала необходимо заплатить некоторую сумму. Понятно, что потерпевший остается без призов и без денег.

ГУ МВД СО напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги.

Фото: ГУ МВД СО