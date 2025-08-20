Я нашел ошибку
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве

20 августа 2025 13:37
94
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.

С 2026 года в регионе начнут предоставлять гранты ветеранам и участникам СВО на развитие собственного дела в отрасли сельского хозяйства. На эти цели запланировано направить 21 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Поддержка предусмотрена в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Получателем гранта может стать гражданин Российской Федерации из числа ветеранов боевых действий специальной военной операции.

Особое внимание поддержке тех, кто защищает интересы нашей страны, уделяется по поручению Президента Владимира Путина. Важность оказания содействия в адаптации к мирной жизни неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев. Сейчас для участников и ветеранов СВО в Самарской области действует более 40 мер государственной поддержки.

Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать свое дело в отрасли АПК. Если проект победителя конкурса будет ориентирован на развитие животноводства, то размер гранта может составить до 7 млн рублей, на иные направления деятельности - растениеводство, овощеводство и переработку — до 5 млн рублей. За счет государства будет профинансировано 90% затрат. Реализовать проект предстоит в течение 18 месяцев со дня получения гранта.

За консультацией по возможностям получения грантовой поддержки по программе «Агромотиватор» ветераны специальной военной операции могут обратиться в подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области учреждение - ГБУ ДПО «Самара-АРИС». 

Одним из тех, кто решил начать новую жизнь в сельском хозяйстве, стал Рашад Мусейб оглы Ахмедов — ветеран СВО. Он был мобилизован в октябре 2022 года. За мужество и отвагу в боевых действиях Рашад награждён медалями Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции», «За спасение погибавших», а также медалью Суворова. После тяжёлого ранения Рашад не может продолжать службу, но не сложил руки — теперь он хочет бороться за процветание родного края в новом качестве — как фермер.

«Я решил заняться разведением крупного рогатого скота мясного направления. Сейчас планирую получить профильное образование, чтобы грамотно выстроить бизнес. Зная, что государство поддерживает таких, как я, чувствую уверенность в завтрашнем дне», - поделился Рашад после консультации в «Самара-АРИС», где ему подробно рассказали об условиях получения грантовой поддержки.

Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.

«По всем вопросам, связанным с получением государственной поддержки, всегда можно обратиться в центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Самара-АРИС». Наши сотрудники помогут собрать необходимый пакет документов по любому направлению господдержки и подготовить бизнес-план, в том числе и по программе «Агромотиватор», - рассказала Евгения Лазурченко, начальник отдела содействия развитию сельскохозяйственной кооперации.

За подробной консультацией о мерах господдержки ветеранам и участникам СВО в отрасли сельского хозяйства можно обращаться по адресу: г. Самара, ул. Металлургическая, 92, каб. №218, а также по телефону: (846) 207-95-60 и электронной почте: ariskoop63@yandex.ru.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

