Граница Самарской области и Татарстана внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)

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В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границе между Самарской областью и Республикой Татарстан. Ее протяженность составляет 392,5 км.

Граница проходит по южной части территории и охватывает в основном лесные массивы и сельхозугодия.

«Работы по определению границ Самарской области и Татарстана велись несколько лет. Совместно с коллегами из Управления Росреестра по Самарской области мы проводили анализ картографических и кадастровых материалов, выявляли проблемные участки и устраняли ошибки, препятствовавшие описанию прохождения границы. Аналогичная работа ранее проведена в отношении границ с Саратовской и Ульяновской областями, сведениями о которых Единый государственный реестр недвижимости пополнился в 2021 и 2022 году соответственно. На сегодняшний день в Самарской области внесены сведения о 75% границ. Продолжается работа по установлению границы Самарской и Оренбургской областей», - пояснил заместитель директора Роскадастра по Самарской области Дмитрий Наумов.

Внесение в ЕГРН актуальных сведений о границах между субъектами РФ обеспечит гарантии прав на недвижимость, вовлечет в оборот неиспользуемые земельные участки. Такие данные позволяют минимизировать количество территориальных и земельных споров.