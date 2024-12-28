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График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники

28 декабря 2024 14:03
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График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники

31 декабря, 1 и 7 января станут выходными для отделений Почты России. 30 декабря почтовые отделения будут работать по графику субботы, а 6 января закончат работу на час раньше. Со 2 по 5 января отделения будут обслуживать клиентов в обычном режиме. 

В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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