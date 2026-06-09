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Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников

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Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников

Госдума приняла в третьем чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это позволит повысить безопасность граждан в сети. Рассказываем об основных положениях документа.

«Красная кнопка» на Госуслугах

Гражданин сможет подать сигнал о возможном мошенничестве через Госуслуги. Такая «красная кнопка» позволит сообщить операторам, банкам и другим платформам, подключённым к ГИС «Антифрод», о мошеннических действиях.

Детские сим-карты

Родители при покупке сим-карты смогут сообщить оператору связи, что передают её ребёнку. Особенности работы таких сим-карт будут установлены отдельным актом Правительства.

Сейчас большинство операторов связи уже предлагают для родителей специальные тарифные планы с дополнительными функциями для безопасности детей. Закрепление нормы на законодательном уровне позволит ещё более эффективно и системно защитить детей от интернет-мошенников.

Самозапрет на вызовы из-за рубежа

Граждане смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Это защитит пользователей от мошеннических звонков из-за границы.

Компенсация гражданам

Операторы связи и банки должны возместить ущерб, если перевод средств был выполнен без добровольного согласия гражданина при неприменении обязательных антифрод-процедур. Такая мера направлена на стимулирование участников рынка к полноценному внедрению систем защиты от мошеннических действий.

Борьба с частой заменой сим-карт

Договор об оказании услуг мобильной связи может быть расторгнут по инициативе клиента не ранее чем через 90 дней с даты заключения. При этом абонентская плата перестанет взиматься с момента подачи заявления о расторжении.

Мера позволит предотвратить случаи частой покупки новых сим-карт для использования их в мошеннических целях и лишит злоумышленников возможности быстро избавляться от номеров. Сейчас на одного гражданина РФ можно оформить не более 20 сим-карт, включая корпоративные, на иностранца – не более 10.

Внесудебная блокировка

Информация, позволяющая установить вредоносное программное обеспечение или содержащая предложение о приобретении таких программ, будет блокироваться во внесудебном порядке. Мера затронет и информацию про предложения о розничной продаже иностранных РЭС, не имеющих выделенные полосы радиочастот в соответствии с законодательством РФ.

Это позволит защитить граждан, предотвратить кражу персональных данных, а также снизить финансовые потери и распространение кибератак.

Почему это важно

Принятие документа будет способствовать развитию сильной системы защиты граждан в интернет-пространстве.

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