Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств

После масштабной реконструкции официально открылась Детская школа искусств в селе Исаклы Самарской области. Капитальный ремонт провели в преддверии 55-летия учреждения по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Самарской облти».

Здание школы, построенное в 1989 году как универсам и перепрофилированное под ДШИ в 2003 году, более 20 лет не ремонтировалось. Сегодня оно полностью обновлено: заменены кровля и инженерные коммуникации (отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация), установлены современные окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, утеплён и оформлен в едином архитектурном стиле фасад, благоустроена прилегающая территория. По госпрограмме на эти цели было направлено более 128 миллионов рублей.

«Государственная поддержка даёт реальный импульс для устойчивого развития опорных сельских поселений. Это — инвестиции в будущее. При этом направления культуры и образования — одни из приоритетных. Сельские жители, трудящиеся на благо страны, и их дети заслуживают достойного досуга и образовательных возможностей на уровне современных мегаполисов», — отметил Павел Соколов, главный консультант управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

После реконструкции учреждение стало современным многофункциональным центром искусств, включающим концертный и выставочный залы, хореографический класс площадью более 100 м², мастерские живописи, декоративно-прикладного искусства и рисунка, а также кабинеты музыкальных отделений и библиотеку. Созданы все условия для творческого развития детей.

Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты. Напомним, что с этого года стартовал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«По поручению губернатора мы сделали региональную программу «Культурные люди», в рамках которой предусмотрели такое, на наш взгляд, уникальное направление, как «Детские филармонии». Это предполагает создание концертных залов, концертных коллективов педагогов и детей, которые могли бы вести концертную деятельность, и возможность подключаться к Московской филармонии как виртуальный концертный зал. Я думаю, что у этой школы теперь есть такая замечательная перспектива – стать детской филармонией», - поделилась планами министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

По словам местных жителей, исаклинская детская школа искусств уже давно стала культурно‑образовательным центром муниципалитета. Здесь проходят концерты, праздничные и конкурсные мероприятия, на которые собираются гости из соседних районов.

«Спасибо нашему губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву и всем, кто поддержал нас. Это — не просто ремонт. Это — новая жизнь для всех детей и 19 педагогов, многие из которых — профессионалы высшей квалификации. Мы возвращаемся в «дом», наполненный теплом, светом и возможностями», — сказала директор школы Надежда Андреева.

Фото: минкульт СО