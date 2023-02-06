Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии

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85-летний ведущий телепередачи «В мире животных», зоолог Николай Дроздов рассказал «MK.RU» о своем самочувствии после госпитализации. Он сообщил, что готовится к выписке.

«Врачи здесь чудесные: быстро меня на ноги поставили. С момента моей госпитализации прошло больше двух недель. Я прошел курс интенсивного восстановления. Давление у меня сейчас нормальное, основные боли сняты», — поделился Дроздов.

Телеведущий отметил, что перенес серьезную травму, поэтому до сих пор испытывает дискомфортные ощущения. «У меня же сломано семь ребер. Но я уже могу спать спокойно. Нашел позиции, при которых ничего не болит», — рассказал он. Дроздов также отметил, что врачи удивлены быстрым для его возраста восстановлением.

О госпитализации Николая Дроздова стало известно в воскресенье, 29 января. Сообщается, что у телеведущего были диагностированы множественные переломы и ушибы.