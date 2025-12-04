Я нашел ошибку
Главные новости:
К месту происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
В Сызранском районе загорелся во время движения большегруз
Форум «Жить и воспитываться в семье», проходящий по инициативе Марии Львовой-Беловой, собрал более 3 тысяч экспертов очно и онлайн.
Делегация Самарской области делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX

109
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.

1 декабря 2022 года появился федеральный закон о государственных страницах в социальных сетях. Все органы власти и бюджетные организации, включая каждую школу, больницу, детский сад, ведут страницы в соцсетях и отвечают на обращения граждан, — такой системы открытости в интернете нет ни в одной другой стране. Во ВКонтакте сейчас работает 173 тыс. госпабликов, ими пользуются 57 млн россиян.

Появление национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ. По данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления. В активной фазе создания госканалы образовательных учреждений, театров, больниц, молодежных организаций.

В Самарской области также развиваются каналы в национальном мессенджере. Уже создано более 20 каналов органов власти, которые ведутся ежедневно.

Самым популярным каналом в МАХ является канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева https://max.ru/Fedorischev63, у него уже почти 36 тысяч подписчиков на этой площадке.

АНО «Диалог Регионы» выпустила первый рейтинг правительств регионов России по охвату аудитории в мессенджере МАХ. Он основан на двух ключевых показателях: количестве подписчиков и соотношении аудитории канала с численностью населения субъекта страны. Несмотря на то, что госпаблики в MAX были запущены совсем недавно, рейтинг показал значительный успех мессенджера в регионах. В топ-5 субъектов по состоянию на 1 декабря вошли Москва (50 тыс. подписчиков), Астраханская область (13 тыс.), Курская область (8 тыс.), Республика Коми (7,8 тыс.), Чукотский автономный округ (1,2 тыс.).

Развитие госпабликов в мессенджере МАХ является стратегически важным шагом для государственных органов и организаций, убежден вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

«Госорганы идут туда, где находятся люди — это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с «Госуслугами», обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. MAX, как и ВКонтакте, становится мощной платформой для размещения социально значимой информации», — подчеркнул он.

МАХ становится новой площадкой для позиционирования активной работы власти. Уже на старте запуска работы аудитория проявляет большой интерес к госпабликам в MAX, наблюдается высокая динамика роста подписчиков, отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Создание госпабликов в МАХ — один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в МАХ, общее количество подписчиков — 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тыс. Активно начали работу по созданию своих каналов школы, театры, больницы. Центры управления регионами, подразделения «Диалог Регионы», помогают выстроить эту работу в каждом регионе», — отметил он.

 

Фото:  pxhere.com

