Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX

1 декабря 2022 года появился федеральный закон о государственных страницах в социальных сетях. Все органы власти и бюджетные организации, включая каждую школу, больницу, детский сад, ведут страницы в соцсетях и отвечают на обращения граждан, — такой системы открытости в интернете нет ни в одной другой стране. Во ВКонтакте сейчас работает 173 тыс. госпабликов, ими пользуются 57 млн россиян.

Появление национального мессенджера МАХ стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ. По данным АНО «Диалог Регионы», на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления. В активной фазе создания госканалы образовательных учреждений, театров, больниц, молодежных организаций.

В Самарской области также развиваются каналы в национальном мессенджере. Уже создано более 20 каналов органов власти, которые ведутся ежедневно.

Самым популярным каналом в МАХ является канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева https://max.ru/Fedorischev63, у него уже почти 36 тысяч подписчиков на этой площадке.

АНО «Диалог Регионы» выпустила первый рейтинг правительств регионов России по охвату аудитории в мессенджере МАХ. Он основан на двух ключевых показателях: количестве подписчиков и соотношении аудитории канала с численностью населения субъекта страны. Несмотря на то, что госпаблики в MAX были запущены совсем недавно, рейтинг показал значительный успех мессенджера в регионах. В топ-5 субъектов по состоянию на 1 декабря вошли Москва (50 тыс. подписчиков), Астраханская область (13 тыс.), Курская область (8 тыс.), Республика Коми (7,8 тыс.), Чукотский автономный округ (1,2 тыс.).

Развитие госпабликов в мессенджере МАХ является стратегически важным шагом для государственных органов и организаций, убежден вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

«Госорганы идут туда, где находятся люди — это и есть настоящая открытость. Технологическая база национального мессенджера, включая интеграцию с «Госуслугами», обеспечивает безопасность, надежность и удобство этого диалога. MAX, как и ВКонтакте, становится мощной платформой для размещения социально значимой информации», — подчеркнул он.

МАХ становится новой площадкой для позиционирования активной работы власти. Уже на старте запуска работы аудитория проявляет большой интерес к госпабликам в MAX, наблюдается высокая динамика роста подписчиков, отметил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Создание госпабликов в МАХ — один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в МАХ, общее количество подписчиков — 2 млн. По нашей оценке, в ближайшие месяцы число новых госпабликов в мессенджере вырастет до 40 тыс. Активно начали работу по созданию своих каналов школы, театры, больницы. Центры управления регионами, подразделения «Диалог Регионы», помогают выстроить эту работу в каждом регионе», — отметил он.

