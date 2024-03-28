Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

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Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий любым провайдерам размещаться в многоквартирных домах.

Он направлен на решение сразу двух проблем. Первая: жильцы смогут самостоятельно выбрать провайдера, вторая — наведение порядка в размещаемом оборудовании.

Глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что работа над законопроектом проходила в условиях противодействия лоббистов, «которые настаивали на том, что у человека не должно быть права выбора оператора, что напрямую нарушает норму Конституции о праве гражданина на доступ к информации».