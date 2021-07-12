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Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия

12 июля 2021 15:23
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Особый акцент был сделан на выявление водителей в состоянии опьянения.

В Самарском регионе в минувшие выходные дни проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов. Особый акцент был сделан на выявление водителей в состоянии опьянения.

Концентрация нарядов ДПС в выходные дни была увеличена до максимума, а помимо инспекторского состава, в мероприятиях участвовали руководители территориальных подразделений ГИБДД.

За минувшие три дня, на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения, к ответственности привлечено 83 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако, сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня правоохранители выявили 38 «бесправных водителей» на дорогах губернии. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечено более 340 водителей. 

79 автомобилистов, нарушивших правила перевозки детей, привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Административный штраф за данный вид правонарушения составляет 3000 рублей, сообщает УГИБДД ГУ МВД Самарской области

 

 

 

Теги: ГИБДД СО Мероприятия рейдовые мероприятия

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