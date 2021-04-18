Госавтоинспекция СО с 19 по 28 апреля проведет массовые рейды по нарушению тонировки автомобилей

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Региональная Госавтоинспекция напоминает, что превышение норм светопропускаемости стекол, является грубым нарушением Правил дорожного движения, и влечет за собой административную ответственность – штраф в размере 500 рублей.

В случае неподчинения водителя законному требованию сотрудника полиции удалить пленку в установленный срок, к нарушителям применяется штраф в размере от 2.000 до 4.000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Тонировка, а равно нанесение пленочного покрытия на передние боковые и ветровое стекло автомобиля, ухудшает видимость, а в ночное время и при плохих погодных условиях практически лишает водителя обзора.

В связи с чем, Госавтоинспекцией региона в период с 19 по 28 апреля будут проведены массовые рейды, направленные на выявление водителей, допускающих передвижение на автомобилях с превышением норм светопропускаемости стекол.

Любителям устанавливать на автомобили всевозможные «шторки», съёмные пленки и прочие предметы, ограничивающие видимость, напоминаем, что подобные действия так же нарушают законодательство, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД СО.

Фото из открытых источников