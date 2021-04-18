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Госавтоинспекция СО с 19 по 28 апреля проведет массовые рейды по нарушению тонировки автомобилей

18 апреля 2021 17:31
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Любителям устанавливать на  автомобили всевозможные «шторки», съёмные пленки и пр., напоминают, что подобные действия  нарушают законодательство.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что превышение норм  светопропускаемости стекол, является  грубым нарушением Правил дорожного движения, и влечет за собой административную ответственность – штраф в размере 500 рублей.

В случае неподчинения водителя законному требованию сотрудника полиции удалить пленку в установленный срок, к нарушителям применяется штраф в размере от 2.000 до 4.000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. 

Тонировка, а равно  нанесение пленочного покрытия на передние боковые и ветровое стекло автомобиля, ухудшает видимость, а в ночное время и при плохих погодных условиях практически лишает водителя обзора.       

В связи с чем, Госавтоинспекцией региона в период с 19 по 28 апреля будут проведены  массовые рейды, направленные на выявление водителей, допускающих передвижение на автомобилях с превышением норм  светопропускаемости стекол. 

Любителям устанавливать на  автомобили всевозможные «шторки», съёмные пленки и прочие предметы, ограничивающие видимость, напоминаем, что подобные действия так же нарушают законодательство, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД  СО.

 

Фото из открытых источников

 

 

 

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