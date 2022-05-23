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Госавтоинспекция СО подвела итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

23 мая 2022 15:31
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В ходе рейдовых мероприятий с 20 по 22 мая сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения.

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие дни, с 20 по 22 мая 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 67 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе – управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие пять дней сотрудники полиции выявили 43 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 312 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 2 жителей Самарской области не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 62 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 301 водитель.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 155 правонарушение со стороны пешеходов и 141 – со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: ГИБДД

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