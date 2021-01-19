Госавтоинспекция Самарской области информирует

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18 апреля 2020 года Президент РФ подписал Указ № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». Согласно Указу, водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, сохраняют своё действие до 31 декабря 2020 года.

Прием граждан регистрационно- экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Самарской области осуществляется как посредством интернет-сервиса« Единый портал государственных услуг», так и в порядке живой очереди. Также, заявление на получение услуги по замене такого водительского удостоверения, можно направить на следующие адреса электронной почты:

РЭО ГИБДД МУ МВД России «Сызранское»: reoszr@mvd.ru

РЭО ГИБДД МО МВД России «Нефтегорский»: reoneft@mvd.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску: reonovok@mvd. ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району: reokryar@mvd.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по Безенчукскомурайону:​ reobe zenchuk@mvd.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Чапаевску: reochap@mvd.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Отрадный: reootrad@mvd.ru

РЭГ ГИБДД ОМВД России Большечерниговскомурайо ну: reochern@mvd.ru

РЭО ГИБДД МО МВД России «Похвистневский»: reopohvist@ mvd.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району:​reosergievsk@mvd.ru

РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску: reoghig@mvd.ru

РЭО ГИБДД УМВД России по г. Тольятти: reotolyatti@mvd.ru

РЭГ ГИБДД ОМВД России по Исаклинскомурайону:​reoisak l@mvd.ru

РЭГ ГИБДД ОМВД России по Кошкинскомурайону:​reokoshk i@mvd.ru

РЭО ГИБДД МО МВД России Кинельский: reokinel63@ mvd.ru

РЭО ГИБДД УМВД России по г. Самаре​: reosamara@mvd.ru

По результатам рассмотрения заявлений и копий документов, направленных посредством электронной почты, сотрудниками полиции принимается решение о регистрации, либо, при наличии оснований, предусмотренных п.26 Административного регламента по выдаче водительских удостоверений, отказе в регистрации такого заявления с направлением мотивированного ответа.

В случае принятия решения о регистрации заявления, назначается дата и время для личной явки заявителя, о чем он информируется не позднее следующего дня после поступления вышеуказанных документов на адрес электронной почты.