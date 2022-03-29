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Госавтоинспекция региона проводит рейдовые мероприятия с использованием комплекса «Дорожный пристав»    

29 марта 2022 15:12
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Сотрудники ГИБДД и ФССП выявляют неплательщиков штрафов с помощью аппаратно-программного комплекса. 

С октября 2019 года Госавтоинспекция Самарской области совместно с судебными приставами - исполнителями проводит целенаправленные мероприятия с применением аппаратно–программного комплекса «Дорожный пристав».

Комплекс работает в online-режиме и за считанные секунды, проверив государственный регистрационный знак по базам данных, передает информацию к месту проведения мероприятия.

Принцип работы следующий: после остановки транспортного средства, его водитель проверяется по информационным массивам Госавтоинспекции на наличие неоплаченных штрафов в установленный законом срок. При наличии таковых, в отношении должника сотрудниками ГИБДД возбуждается дело об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), которое в последующем направляется в суд для принятия процессуального решения.

Параллельно, с водителем - должником работают судебные приставы исполнители. Если у водителя имеются задолженности, ему предлагается их оплатить. В случае отказа от оплаты, судебный пристав исполнитель имеет право, составив акт описи, произвести арест транспортного средства, после чего оно направляется на специализированную стоянку.

Подобные рейдовые мероприятия проходят в Самарской области на постоянной основе. 

Очередное мероприятие с АПК «Дорожный пристав» прошло в Сызрани. В совместный рейд с судебными приставами – исполнителями и сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области вышел заместитель руководителя Госавтоинспекции Сызрани майор полиции Максим Васильев. 

В ходе проведения рейда было выявлено 3 транспортных средства, собственники которых не исполнили обязанности по уплате административных штрафов в установленный законом срок. Один автовладелец погасил задолженность в полном объеме, а в отношении двух собственников судебными приставами наложен арест на транспортные средства и автомашины помещены на специализированную стоянку.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям осуществлять уплату административных штрафов в установленный законом срок.

  

 Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

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