Госавтоинспекторы региона  контролируют дорожное движение с помощью квадрокоптеров

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В Самарской области Госавтоинспекторы осуществляют контроль за дорожным движением посредством квадрокоптеров.

Госавтоинспекторы Ставропольского района внедрили в практику использование при проведении профилактических рейдов квадрокоптеров.

На автодороге «Тольятти-Хрящевка» на днях и прошло одно из таких мероприятий.

На аэростат установили видеокамеру высокого разрешения, позволяющую контролировать участок автотрассы в 3-4 км. Обзор камеры на квадрокоптере составляет 360 градусов, номер машины можно увидеть со значительного расстояния, как днем, так и ночью. В случае фиксации нарушения ПДД беспилотником, вся фото-видео информация передается ближайшему экипажу ДПС, который и останавливает водителя – нарушителя для дальнейшего составления административного материала.

По результатам рейда сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району выявили 5 грубых нарушений ПДД.

Аэростат также планируется эксплуатировать на наиболее аварийно – опасных участках автодорог, что позволит выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, связанные с обгоном и выездом на полосы встречного движения.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ СО