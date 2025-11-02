Госавтоинспекторы Нефтегорска провели акцию «Письмо водителю»

105

В рамках профилактической работы, направленной на повышение безопасности дорожного движения, сотрудники отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский», под руководством майора полиции Владимира Смолякова провели акцию «Письмо водителю».

В мероприятии активно участвовали школьники и студенты техникума.

В рамках акции ребята совместно с полицейскими написали обращения к водителям, в которых поделились своими переживаниями о безопасности на дорогах и убедительно попросили автомобилистов соблюдать ПДД, быть максимально внимательными к детям, находящимся в непосредственной близости от проезжей части или переходящим дорогу, ни в коем случае не выезжать на полосу встречного движения, правильно выбирать скоростной режим и обязательно использовать специальные удерживающие устройства и ремни безопасности.

Студенты техникума, в свою очередь, выступили в роли волонтёров: они раздавали подготовленные школьниками письма водителям на оживлённых перекрёстках, у светофоров и вблизи пешеходных переходов.

Водители тепло отзывались о подобной инициативе: многие отмечали, что детское послание тронуло их и заставило ещё раз задуматься о важности ответственного поведения на дороге.

В завершение мероприятия автолюбители поблагодарили участников акции за проводимую профилактическую работу и обещали быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

