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Горячая линия «Выборы – 2021» пройдет в Самарской области

6 июля 2021 11:17
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Горячая линия Выборы – 2021 пройдет в Самарской области

19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, на территории Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва, дополнительные и повторные выборы депутатов советов депутатов и собраний представителей ряда муниципальных образований Самарской области

В целях защиты жизни и здоровья граждан ЦИК России постановила провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд − 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Полностью со списком избирательных кампаний Вы можете ознакомиться здесь http://www.samara.vybory.izbirkom.ru/region/samara

В целях реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия «Выборы – 2021».

О проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства Вы можете сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).

Горячая линия будет работать также в субботу, 18 сентября 2021 года, с 9.00 до 18.00 и в день голосования, 19 сентября 2021 года, с 8.00 до 20.00.

Горячая телефонная линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 сентября 2021 г. начала работу также в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

 Обратиться на горячую линию можно по телефонам: +7 (906) 071-08-93; +7 (906) 071-09-14

Теги: выборы Выборы-2021 горячая линия

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